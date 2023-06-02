Tabela takarken elektrik akımına kapılıp öldü

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Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU´da, bir traktör satış bayisinde tabela taktığı sırada elektrik akımına kapılan reklam firması çalışanı Oğuzhan Temur (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karaçağaç Mahallesi´nde bulunan bir traktör satış bayisinde meydana geldi. Reklam firması çalışanı Oğuzhan Timur, bayide tabela taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Timur´un akıma kapıldığını gören diğer çalışanlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Oğuzhan Timur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne kaldırıldı. Timur, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-06-02 15:43:35



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