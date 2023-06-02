Otoyolda yağmur nedeniyle art arda iki kaza: 4 yaralı

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Mutlu YUCA/ YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)BOLU'da, Anadolu Otoyolu´nda yağmur nedeniyle kayganlaşan, birbirine yakın farklı noktalarda meydana gelen 2 kazada toplam 4 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu´nun Yeniçağa mevkinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdullah Kayhan idaresindeki 34 TR 0055 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DGD 042 plakalı otomobile çarptı. Kazada cipin çarptığı otomobil takla attı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü Abdullah Kayhan ile otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Saliha K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.

İKİNCİ KAZA

İlk kazaya yakın noktada kısa süre sonra meydana gelen ikinci kazada ise İstanbul istikametine giden Çağlar Ş. İdaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Çağlar Ş. sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde kontrollü şekilde sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Mutlu YUCA

2023-06-02 19:36:26



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