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Kocasını öldürüp dere yatağına atan kadın: Beni akşamdan sabaha kadar dövdü

DHA

Kocasını öldürüp dere yatağına atan kadın: Beni akşamdan sabaha kadar dövdü


Mutlu YUCA/ GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, 2021 yılının aralık ayında başına odunlu vurarak eşini öldüren Mürüvet Özalp (54), cinayetin yaşandığı yerde ve eşini dere yatağına attığı bölgede kendisine yaptırılan keşifte olayı anlattı. Mürüvet Özalp, "Akşam saat 20.00´den sabah saat 04.00´e kadar beni darbetti. Beni öldüreceğini düşündüm, sobanın yanındaki odunla kafasına vurdum. Sabah evden çıkartıp plastik çadıra sarıp el arabasına koyarak dere kenarına kadar götürdüm. Cesedi metrelerce uzaktaki dere yatağına taşırken kimseden de yardım almadım" dedi. 
Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021'de kaybolan inşaat işçisi Metin Özalp´in (59), 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulundu. Olayla ilgili Metin Özalp´in 25 yıllık eşi Mürüvet Özalp gözaltına alınıp, tutuklandı. Özalp hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Dava kapsamında Mürüvet Özalp´e cinayetin yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemleri altında keşif yaptırıldı. Tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Cezaevinden Hacılar köyüne getirilen Özalp, mahkeme heyetine cinayet gününü anlattı.
Keşif sırasında mahkeme heyetine eşinden gördüğü şiddeti anlatan Mürüvet Özalp, "Akşam eve geldiğimizde kavga etmeye başladık ve beni saatlerce darbetti. Akşam saat 20.00´den sabah saat 04.00´e kadar beni darbetti. Beni öldüreceğini söyleyip hem beni hem ailemi tehdit etti. Çekyatın altındaki silahı alıp, beni öldüreceğini düşünerek sobanın yanındaki odunla kafasına vurdum. Yerde hareketsiz yatıyordu. Sabah evden çıkartıp plastik çadıra sarıp el arabasına koyarak dere kenarına kadar götürdüm. Sonrasında ise cesedini dereye attım. Cesedi metrelerce uzaktaki dere yatağına taşırken kimseden de yardım almadım" dedi.
Mürüvet Özalp´in akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Özalp, 14 Eylül´de Bolu 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA
2023-06-02 20:23:20

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