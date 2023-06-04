Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oldu. D-100 kara yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sağanağın da etkili olduğu bölgede araçlar, kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-06-04 10:02:25



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