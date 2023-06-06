Otomobilin fren sistemine sıkışan kedinin bacağı koptu

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU´da, otomobilin fren balata sistemi ile teker arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Sol arka ayağı kopan kedi, tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracından gelen kedi sesini duyunca otomobilini durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin fren balata sistemi ile tekerleğin arasında sıkışan kediyi buldu. Yapılan çalışmayla kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sol arka ayağı kopan kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-06-06 10:14:26



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