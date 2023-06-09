Dağdan kopan dev kayalar yola indi, ulaşım durdu (2)

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TAŞLAR KALDIRILDI, YOL AÇILDI

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan heyelanda dağdan kopan dev kaya parçalarının kapattığı Mengen-Yeniçağa yolunun Yeniçağa istikameti ulaşıma açıldı. Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren süren çalışmasıyla taşlar yoldan kaldırıldı. Güzergahta ulaşım normal olarak sağlanıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Yeniçağa Mutlu YUCA

2023-06-09 17:48:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.