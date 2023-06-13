Kök hücre bağışçısı: Hayatımın en anlamlı iyiliği oldu



Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Recep Emel´in gönüllü olarak verdiği kök hücre, bir hastaya umut oldu. Ankara Şehir Hastanesi'nde Emel´den alınan kök hücre ismi açıklanmayan bir hastaya nakledildi. Donör olmanın sanıldığı gibi zor olmadığını belirten Emel, "Basit birkaç işlem sonrası verilen kan bağışıyla tarif edilemeyecek bir mutluluğa ulaştım. Belki de hayatım boyunca yaptığım en anlamlı iyilik oldu" dedi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde büro personeli olarak çalışan Recep Emel, Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası'nda kök hücre gönüllü bağışçısı oldu. Emel´in tarama sonucunda, bir hasta ile kök hücresinin eşleştiği tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde kök hücre toplama işlemleri için muayene ve tetkikleri yapılan Recep Emel´in kök hücre bağışlamak için herhangi bir engelinin bulunmadığı görüldü. 5 gün süreyle gerekli tıbbi işlemleri yapılan Emel´den alınan kök hücreleri, eşleştiği bağış bekleyen ismi açıklanmayan bir hastaya nakledildi.

Donör olmanın sanıldığı gibi zor olmadığını belirten Emel, "Basit birkaç işlem sonrası verilen kan bağışıyla tarif edilemeyecek bir mutluluğa ulaştım. Belki de hayatım boyunca yaptığım en anlamlı iyilik oldu. Başta Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tüm çalışma arkadaşları olmak üzere vatandaşlardan, kan bağışında bulunmalarını ve hayata tutunmak için kök hücre bekleyen hastalara umut olmalarını istiyorum." diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-06-13 11:18:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.