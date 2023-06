Ersin Tatar: 100 ülkenin tanımasından çok daha iyisi Kıbrıs'ı, Türkiye'nin tanımasıdır

Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın KKTC'yi resmi olarak tanımadığını ifade ederek, "100 ülkenin tanımasından çok daha iyisi, Kıbrıs'ı, Türkiye'nin tanımasıdır. Doğu Akdeniz'de bir cumhuriyetimiz var. Türk devleti vardır, bunun anlamı çok büyüktür. Hem orada yaşayan sizlerin kardeşleri, bizlerin selameti ve geleceği için ve aynı zamanda bütün Türkiye´nin kendi güvenliği oradan geçmektedir." dedi.

Bolu'da 2 gün sürecek programlara katılmak için kente gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Bolu Valiliği'ni ziyaret etti. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyelerinin karşıladığı Tatar'a, yöresel kıyafetli gençler çiçek verdi. Polis mangasını selamlayan Tatar, ardından Vali Kılıç'ın makamında 'Valilik Özel Defteri'ni imzaladı. Basına kapalı toplantıda il protokolüyle bir araya gelen Tatar, daha sonra da Bilim ve Sanat Merkezi'nde, Vali Kılıç, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve bölge halkının yer aldığı, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği 'Ombudsman Bolulularla Buluşuyor' programına katıldı.

KIBRIS GAZİLERİ SALONA GİREMEYİP GERİ DÖNDÜ

Programın yapılacağı okula gelen Kıbrıs gazileri salonda kendilerine yer ayrılmaması ve oturacak yer bulamadıkları için bir süre araçta bekledi. Yetkililerle görüşmelerin ardından, sadece Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı İbrahim Çelik salona alındı. Salona giremeyen diğer gaziler ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait minibüsle okuldan ayrıldı. Yaşananla ilgili ise Dernek Başkanı İbrahim Çelik, gazetecilerin sorularına "Yorum yok" cevabını verdi.

'DÜNYA BİZİ TANIMIYOR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programdaki konuşmasında, "Biz bir mücadele içerisindeyiz ve dünya bizi tanımıyor ama hep biz şöyle diyoruz, Rauf Denktaş da öyle diyordu. 100 ülkenin tanımasından çok daha iyisi, bizi Türkiye´nin tanımasıdır. Türkiye bizi tanıyor ve tanımaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, yemin töreninden sonra ilk ziyaret ettiği ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur. Bu bizim için büyük bir onurdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Anadolu halkı tamamıyla arkasındadır. Şu an büyük Türk dünyasının bir parçası olarak, en güneydeki bir Türk devleti olarak, Doğu Akdeniz'deki varlığımızı sürdürmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 50 yıl sonra Doğu Akdeniz'de bir cumhuriyetimiz var. Türk devleti vardır, bunun anlamı çok büyüktür. Hem orada yaşayan sizlerin kardeşleri, bizlerin selameti ve geleceği için ve aynı zamanda bütün Türkiye'nin kendi güvenliği oradan geçmektedir. Çünkü Doğu Akdeniz, mavi vatan, hava sahası, gökler her türlüsüyle o önemli bölgede. Birtakım jeostratejik, jeopolitik, güvenlik meselelerinin her geçen gün önem kazandığı o bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle serhat bekçileri olarak Türkiye ile bir olmanın bizler için ne kadar önemli olduğunu hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz. Biz şimdi Kıbrıs'taki varlığımızı elbette ekonomik, sosyal politikalarla güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Vali Erkan Kılıç, programın sonunda Tatar'a, hediyeler verdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-06-14 18:17:08



