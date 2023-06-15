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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri ilelebet adada kalacak

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri ilelebet adada kalacak


Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)BOLU'da, kentin en işlek noktasındaki dönel kavşağa yaptırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın heykeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. KKTC'deki Türk askerlerinin güvenliği sağladığını belirten Tatar, "Türk askeri ilelebet adada kalacak" dedi.
Bolu Belediyesi ile Emekli Subaylar Derneği'nin iş birliğiyle kentin en işlek noktalarından Kalıcı Konutlar mevkisine KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykeli yapıldı. Heykelin açılış törenine katılmak üzere Bolu'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Rauf Denktaş' paneline, ardından da Rauf Denktaş heykelinin açılış törenine katıldı. Törene, Ersin Tatar, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, KKTC eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölge halkı katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta Rumlar kadar egemen olduklarını belirterek, "Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, devleti kurarken hep egemenlikten bahsetmiştir. Eğer Kıbrıs halkının bir devleti, bir cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı. Rauf Denktaş, zamanında bir mücahit olarak 'Kıbrıs Kuruluş Anlaşması'na giden o yıllarda, bir müzakereci olarak hep o dönemlerde Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurmuş, ona göre mücadelesini vermiş, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütün dünyaya Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki tarafın iş birliği, iki kurucu devletin egemenlik temelinde bir anlaşmanın olabileceğini o zamandan haykırmaya başlamış" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerinin adanın güvenliğini sağladığını ifade ederek, "Rauf Denktaş'ın bize söylediği, "Ben Türk askerini 1973 yılında adaya tekrar getirmiş bir cumhurbaşkanı olarak anılmak isterim." O Cumhurbaşkanı iken, Türk askeri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya ayak basmıştı ve şimdi de adanın güvenliği, barışı ve huzuru, Türk askerinin oradaki varlığına bağlıdır. Türk askeri ilelebet orada kalacaktır. Çünkü bölgenin istikrarı, bölgedeki birtakım stratejik ulusal çıkarlar ve dengeler, Türk askerinin koruyucu bir güç olarak, bir barış gücü olarak, Türk askeri orada varlığını sürdürüyor. Kıbrıs'ta 1974 yılından bu yana kimsenin burnu kanamamıştır. Hiç çatışma olmamıştır. Orada barış o günden bu zamana kadar sürmektedir" dedi.
Tatar ve beraberindekiler, törenin sonunda dönel kavşakta yapılan Rauf Denktaş'ın heykelinin açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA
2023-06-15 16:21:02

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