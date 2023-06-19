Polis memuru, sokakta tabancayla vurulmuş halde bulundu



Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU´da, izin günündeki polis memuru Emrah S.(35), sokakta karnına 2 el ateş edilmiş halde bulundu. Ağır yaralanan polis, hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatan, Bolu'nun Kıbrıscık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Emrah S.'yi buldu. Karnında 2 kurşun yarası bulunan Emrah S.'ye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Emrah S.'nin kendisine ait beylik tabancasının da hemen yanında olduğu görüldü. İzin gününde olduğu öğrenilen Emrah S., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emrah S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-06-19 19:15:50



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