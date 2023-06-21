

Murat KÜÇÜKMutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir dönercide tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastaneye başvurdu.

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yeni açılan bir dönercide, tavuk döner yiyenler rahatsızlandı. Karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayeti yaşayan 21 kişi, gece saatlerinde hastaneye başvurdu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne gelen hastalardan 10'u taburcu oldu. 11 hastanın tedavisi ise devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, dükkandaki dönerlerden numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Zehirlenen kişi ile röp.DHA-Gündem Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-06-21 01:05:46



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