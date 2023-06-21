'İran'da reçete ile satılıyor' dediği otomobideki uyuşturucu haplar için 8 yıl hapse çarptırıldı



Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)BOLU'da, geçen yıl, jandarmanın durdurduğu otomobilde 420 uyuşturucu hapla yakalanan Afganistan uyruklu Omid Babaiy (32), tutuklu yargılandığı davadaki savunmasında, "Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bu haplar, asıl yaşadığım İran'da reçeteyle satılan haplar" dedi. Babaiy'e, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl eylül ayında, Anadolu Otoyolu'nda yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine, içinde 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtaki 4 Afgan'ın üzeri ve eşyaları jandarma ekipleri tarafından, narkotik köpekleriyle arandı. Omid Babaiy´in eşyalarının arasında 420 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Babaiy, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla tutuklandı. Araçtaki diğer 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

'MADDİ SIKINTILARIM OLDUĞU İÇİN KABUL ETTİM'

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında tutuklu yargılanan Omid Babaiy, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Babaiy, savunmasında, uyuşturucu olduğunu bilmediği hapları para karşılığında İstanbul'a götürdüğünü belirterek, "Ankara'dan 4 Afgan uyruklu kişiyle birlikte İstanbul'a gitmek için yola çıktık. Ankara'da bana tanımadığım 1 kişi tarafından bu haplar verildi ve İstanbul'da alınacağı söylendi. Biz İstanbul'a çalışmaya gidiyorduk. Maddi sıkıntılarım olduğu için bu hapları para karşılığı götürmeyi kabul ettim. Benim eşim ve çocuklarım İran'da ve paraya ihtiyaçları var. Ben bu maddelerin uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Bu haplar benim asıl yaşadığım İran'da reçeteyle satılan haplar" dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Omid Babaiy'e 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL idari para cezası verilmesine karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-06-21 12:18:40



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