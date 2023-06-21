Tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi taburcu edildi

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir dönercide tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye başvuran 21 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İzzet Baysal Caddesi'nde yeni açılan bir dönercide, dün tavuk döner yiyen 21 kişi rahatsızlandı. Bu kişiler, gece saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi´ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan 21 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince dönercide satılan ürünlerden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-06-21 12:30:13
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