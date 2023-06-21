Fabrikada işçilerin üzerine tavan vinci düştü: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu), (DHA)BOLU´nun Gerede ilçesinde, metal fabrikasında tavan vincinin üzerine düştüğü işçilerden İsmail Danışman (24) hayatını kaybetti, Berat Yaylacı (24) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal fabrikasında meydana geldi. Tavan vinci, henüz bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü. Çelik blokun altında kalan İsmail Danışman hayatını kaybetti, yanındaki Berat Yaylacı (24) da yaralandı. Olayın ardından fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaylacı, 112 acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden İsmail Danışman'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Polis ekipleri olayın yaşandığı fabrikada inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA

2023-06-21 16:06:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.