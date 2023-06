Bayram tatili öncesi Anadolu Otoyolu ve D-100'de trafik tedbirleri artırıldı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak tatilcilerin oluşturacağı yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde tedbirlerini artırdı. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "Hafta sonu itibarıyla yoğun bir trafik bekliyoruz. Dron ve PTS kameraları ile araç sürücüleri denetleniyor. Kesinlikle yol kenarında park edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hem havadan dron ile hem ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı geçişi ile D-100 kara yolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşlar için tedbirler artırıldı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde otoyolun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki yol güzergahı kameralarla 24 saat izlenirken polis ekipleri de trafiğin yoğunlaşacağı noktalarda görev yapacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte sürücülerin sorunsuz şekilde yollarına devam edebilmesi için özellikle hafta sonu 24 saat mesai yapacak. Bolu Dağı Tüneli geçişinde ayrıca polis ekipleri dron ile havadan yol güzergahını kontrol ederek kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulayacak.

Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, bayram süresi boyunca vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat etmeleri için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Şu an hafif bir trafik akımı var. Hafta sonu itibarıyla yoğun bir trafik bekliyoruz. Dron ve PTS kameraları ile araç sürücüleri denetleniyor. Emniyet kemeri ve şerit değiştirme gibi kural ihlallerine karşı gerekli çalışmalar yapılıyor. Yola çıkacak sürücüler her iki saatte bir mola verip istirahat etsinler. Seyahat planlamalarını yapsınlar. Özellikle yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarını yapmaları çok önem arz ediyor. Denetimler sayesinde kazalarda yüzde 20 azalma yaşandı. Otoyol üzerinde 21 ekip görev alacak. Seyir halinde görünür olacaklar. Kesinlikle yol kenarında park edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hem havadan dron ile hem ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

