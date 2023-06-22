Tanju Özcan: Değişim ve adalet için 3 Temmuz´da Bolu´ndan Ankara´ya CHP Genel Merkezi´ne yürüyeceğim



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından 2´nci kez kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu´na sevk edilmesiyle ilgili, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan´a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz´da Bolu Meydanı´ndan Ankara´ya CHP Genel Merkezi´ne yürüyeceğim." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisi toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezası aldı.

PARTİYE GERİ DÖNDÜ

Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 9 gün önce CHP´ye geri döndü. Tanju Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu´na `Değişim´ çağrısı yaptı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE 2´NCİ KEZ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün MYK toplantısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tüzüğün ilgili maddeleri gereği kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

CHP GENEL MERKEZİNE YÜRÜYECEK

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan´a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz´da Bolu Meydanı´ndan Ankara´ya CHP Genel Merkezi´ne yürüyeceğim." dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-06-22 20:55:28



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