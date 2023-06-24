Bolu Dağı Tüneli'nde bayram trafiği yoğunluğu



Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akşam saatlerinde yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde araç yoğunluğuna neden oldu. 9 günlük bayram tatili için akşam saatlerinde yola çıkan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli mevkisindeki rampalar nedeniyle trafiğin yavaşlamasıyla uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otoyolun Ankara yönünde trafik yavaşlarken tüneli geçen sürücüler yollarına sorunsuz şekilde devam etti. Otoyolun Ankara yönünde yoğun araç trafiği yaşanırken İstanbul yönüne gidenler rahat şekilde yollarına devam ettiler. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini artırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-06-24 00:02:16



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