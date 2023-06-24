Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş



Murat KÜÇÜKMutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Yolun Ankara yönünde trafik durma noktasına geldi, İstanbul yönüne ise az sayıda aracın geçtiği görüldü.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu ve D-100 yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Güzergahta zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarparken, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi görüldü. Polis, yoğunluk durumuna göre araçları, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi. Ancak D-100 kara yolunda da ulaşım yavaşladı. Ayrıca Karadeniz illerine geçişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

KAVGA ÇIKTI

Anadolu Otoyolu'nun Avşar köyü mevkisinde TIR şoförü ile otomobil sürücüsü arasında `yol vermeme´ kavgası çıktı. Sürücüler araçlarından inip birbirlerine saldırdı. Diğer sürücüler ve polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı, taraflar yollarına devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-06-24 10:22:00



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