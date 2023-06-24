Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yolun Samsun yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Araçlar, düşük hızda ilerleyebildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2023-06-24 15:16:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.