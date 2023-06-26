Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı yoğunluk

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Murat KÜÇÜKMutlu YUCA/ BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda, cuma akşamı başlayan trafik yoğunluğu sürüyor. Yolun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Geçen cuma akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akıcı olarak sürerken, Bolu Dağı Tüneli mevkisinin Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerliyor. Polis ekipleri, yol güzergahlarında denetimlerini artırdı. Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, Ankara yönündeki yoğunluğun DA akşam saatlerine doğru azalması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-06-26 10:45:13



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