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Bolu Dağında sis etkili oldu

DHA

Bolu Dağında sis etkili oldu


Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte zorlandı.  
Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı yavaşlattı. Rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı´nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiindeki yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-06-27 13:58:28

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