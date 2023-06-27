Bolu Dağında sis etkili oldu

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Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis ulaşımı yavaşlattı. Rampaların ve virajların bulunduğu yol güzergahı üzerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı´nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkiindeki yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-06-27 13:58:28



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