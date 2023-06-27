Komşu iş yeri sahibini tabanca ile vurarak yaralayan oto yıkamacı adliyede



Oğuzhan EKE/BOLU, (DHA)BOLU'da, iş yerini yıkarken kendi dükkanına su kaçırdığını iddia edip tartıştığı komşusu Nihat Akçay'ı (56) aracıyla takip edip önünü keserek tabancayla yaralayan Yusuf Umut Şen (20), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil tamircisi Nihat Akçay, Karaağaç Mahallesi´ndeki iş yerini yıkadı. Komşusu olan ve 2 yıldır sorun yaşadığını söylediği oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, kendi dükkanına su girdiğini gerekçe göstererek, Akçay ile tartıştı. Tartışma sonrası Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı. Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti. Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. 2 bacağından yaralanan Nihat Akçay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akçay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Yusuf Umut Şen, polis tarafından yakalandı. Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-06-27 15:13:43



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