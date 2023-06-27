Kavşakta iki otomobil çarpıştı; 3'ü çocuk 9 yaralı

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Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU'da D-100 karayolunda otoyol gişelerine girmek isteyen otomobil kavşaktaki otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden gelen Mert Cansız yönetimindeki 55 ABU 578 plakalı otomobil, otoyol gişelerine girmek istediği sırada İstanbul istikametine giden Nihat Öztürk idaresindeki 14 EC 452 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil metrelerce savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Nihat Öztürk'ün kullandığı araçta bulunan üçü çocuk 6 kişi ile Mert Cansız'ın kullandığı araçta bulunan 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-06-27 20:23:08



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