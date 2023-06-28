Bolu´da acemi kasaplar hastanelik oldu

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Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)BOLU´da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendi imkanlarıyla kurbanlıklarını keserken yaralananlar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde belirlenen toplu kesim alanlarında kurbanlıklar kesildi. Kesim sırasında bazı vatandaşlar ya hayvanın darbeleriyle ya da bıçakla kendilerini yaraladı. Genellikle el, kol ve bacaklarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelerdeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-06-28 12:45:32



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