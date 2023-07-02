Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada zincirleme kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapalı

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Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)-BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı, İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşturken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-07-02 12:58:21



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