Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan EKE/ BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Bıçak' ile yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Bıçak' ile arama yapıldı. Aramalarda, 4 paket halinde 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE

2023-07-03 18:31:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.