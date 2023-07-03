Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı

Oğuzhan EKE/ BOLU, (DHA)BOLU'da, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Bıçak' ile yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Bıçak' ile arama yapıldı. Aramalarda, 4 paket halinde 5 kilo 75 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Oğuzhan EKE
2023-07-03 18:31:21
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