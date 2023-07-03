Tanju Özcan'ın Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başladı (2)



YÜRÜYÜŞÜNE YÜZLERCE KİŞİ EŞLİK ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi´ne `Değişim ve Adalet' yürüyüşüne yüzlerce kişi eşlik etti. Özcan´ın D-100 karayolundan yürüyüşü sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, sıcak hava nedeniyle her 5 kilometrelik yürüyüşün ardından mola verildi. Molalarda, yürüyüşe katılanlara karpuz ve su ikram edildi. Başkan Özcan da molalar sırasında karavanda kısa süreli istirahat etti.

'TAM FAİK ÖZTRAK'A YAKIŞAN ÇAPSIZ AÇIKLAMALAR OLMUŞ'

Yürüyüşünün 12´nci kilometresindeki mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak´ın kendisine yönelik "Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi. Öztrak´ın açıklamalarını çapsız açıklamalar olarak değerlendirdiğini belirten Özcan, şunları söyledi:

"Tam Faik Öztrak´a yakışan çapsız açıklamalar olmuş. Aslında ona cevap vermeye bile değmez ama birkaç şey söyleyeyim. Faik Bey bahçıvan ama biberi yok, sözcü ama hiçbir şeyden haberi yok. Bolu´da anketçiler, 'Bolu´nun en büyük sorunu nedir?' diye soruyorlar. 'Sorun yok' cevabı çıkıyor. Son 4 yılda yapılan bütün anketlere bakarsanız Türkiye´nin en başarılı 5 belediye başkanından biri olduğumu görürsünüz. Türkiye´nin en temiz şehrinde yaşıyoruz. Faik Öztrak´ın bunlardan haberi olmadığı için, fildişi kulelerinden çıkmadığı için bir de Öztrak sonradan CHP´li olmuş bir adam. Bürokrasi koltuğundan gelmiş milletvekili olmuş, MYK´da hızlı bir şekilde yükselmiş. Benim siyaseten badem bıyıklı dediğim adamlardan birisi de kendisi. İşte Abdullatif Şener´i gördük. Yarın koltuğu elinden alırsanız partiyi ilk eleştirecek kişi bu olur. Başarısız olduk seçimi kaybettiniz, Siz ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiniz. Gençlerin moralini bozdunuz. Ülkenin geleceğini kararttınız. Hala orada oturmakta ısrar ediyorsunuz. Değişim isteyenlere utanmadan sıkılmadan tepki gösteriyorsunuz. Hala örgütleri görevden alma peşindesiniz. İl başkanları neden korkuyorsunuz kardeşim. Yanlışları söyleyin. Senin fikrin alınmamış ama fırçayı yiyen sen olmuşsun. Haydi bir cesaret haydi canlanın. Ankara´ya vardığımızda cürmü kadar yer yakar diyenlere bir gösterelim CHP´de tabanın ne istediğini. Büyük bir dip dalga geliyor. Faik Bey ben Ankara´ya geldiğimde genel merkezde olmasın, kalbi dayanmaz." (DHA)Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-07-03 18:49:25



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