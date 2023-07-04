Kurban Bayramı tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)KURBAN Bayramı tatilinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 1 milyon 21 bin 945 araç geçti.
Kurban Bayramı tatilinde, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden çift yönlü olarak 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı. Yoğunluğun en fazla olduğu günlerin bayram tatilinin ilk ve son günleri olduğu gözlendi. Araçların 550 bin 372´si Ankara yönüne, 471 bin 573'ü ise İstanbul istikametine gitti. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda bayram tatilinde tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri bayram tatili süresince yaklaşık 4 bin personelle 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2023-07-04 12:14:32
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