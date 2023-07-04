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Pendikspor'un hedefi ligde kalıcı olmak

DHA

Pendikspor'un hedefi ligde kalıcı olmak


Murat KÜÇÜK Mutlu YUCA / BOLU, (DHA) Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bizim öncelikli hedefimiz bu ligde kalıcı bir takım oluşturmak. Çünkü burada kalıcı olmak gelecek sene kulübümüzün ve yönetimimizin yaptığı planlamaları desteklemek adına burada sağlam bir yapı oluşturmak zorundayız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Abant Gölü Milli Parkı yakınında bir otelde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Otelin futbol sahalarında çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi, bugün gerçekleştirdiği sabah antrenmanında ısınma koşusunun ardından teknik antrenman yaptı.
"KADRO OLARAK İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞAMADIK"
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Şu anda kadro olarak istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Bu süreçte hem transferler yapılmaya devam ediyor. Yapılan transferler yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. Elimizdeki oyuncu grubumuzla ve geçen seneden kalan şampiyon takımının oyuncularıyla beraber takımımız başladı. Özellikle ilk 4-5 günlük süreç biraz daha adaptasyon süreci olarak geçecek. Gönül isterdi ki daha yüksek katılımlı bir oyuncu grubumuz olsun kadroya katabilelim. Yeni çıkmış bir takım olarak ligin başlamasına az bir zaman kaldığı süreçte transferlerin çok kolay olması mümkün değil. İlk etap sonundan itibaren fiziksel ve taktiksel olarak istediğimiz seviyelere ulaşmaya başlayacağız. Şu anda yeni transferlerimizden sadece iki tane var. Kalan diğer 16 tane oyuncumuz geçen seneki takımımızdan kalan bizimle beraber şampiyonluğu yaşamış, bu ligi hak etmiş oyuncular. Onlarla beraber burada olmak bizim için çok önemli çünkü onların hepsi çok değerli. Mutlaka yeni katılımlar olacak. Dediğim gibi transfer hiç kolay bir şey değil. Özellikle Pendikspor tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynayacak bir takım olarak göz biraz farklı bakıyor" dedi. 
"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ BU LİGDE KALICI BİR TAKIM OLUŞTURMAK"
Ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Osman Özköylü, "Bizim öncelikli hedefimiz bu ligde kalıcı bir takım oluşturmak. Çünkü burada kalıcı olmak gelecek sene adına kulübümüzün, yönetimimizin yaptığı planlamaları desteklemek adına burada sağlam bir yapı oluşturmak zorundayız. Bu sağlam yapı içerisinde lig içerisinde bizi güçlü tutacak, ayakta tutulacak, her anlamda destekleyecek oyuncular almayı istiyoruz. Bunların içinde önemli oyuncular mutlaka olacak. Ama birinci hedefimiz ligde kalıcı olan, düşme sıkıntısı yaşamayacak bir pozisyonda kendine yer edinecek bir takım oluşturmaya çalışacağız. Ama lig içerisindeki aldığımız sonuçlar bizi nereye getirir? Nasıl bir hedef önümüze koyar? Onu bilemeyiz. Biz geçen sene birinci lige çıktığımızda tarihimiz ilk defa bu ligde oynadığımızda da aynı şeyleri konuştuk. Öncelikli olarak lig içerisindeki konumumuzu görmemiz lazım. Aldığımız sonuçlar ligin başlangıcında alacağımız sonuçlar bizi nereye taşıyacak? Onu görmemiz gerekiyor. Ama tabi 1'inci Lig ile Süper Lig arasında uçurum var. Burayı görmek lazım, burayı ilk defa yaşıyoruz. Kulübümüzde ilk defa yaşıyor. Teknik adam olarak da ben ilk defa yaşayacağım. Burada nasıl önemli rakiplerle oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Hangi ortamlarda, hangi statlarda, ne kadar büyük seyir potansiyelinin içinde oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Ve burada güçlü olacak, ayakta kalacak, o mücadeleyi verecek, güçlü olan, kaybetse de oynadığı iyi futbolu ve iyi mücadeleyi yüzde yüz sergileyen bir Pendikspor oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Osman Özköylü'nün açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA
2023-07-04 12:54:44

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