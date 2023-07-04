Freni patlayan kamyon toprak yoldan D-100 karayoluna uçtu: 2 yaralı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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Murat KÜÇÜKMutlu YUCA/ BOLU, (DHA)BOLU'da, toprak yolda freni patlayan çakıl yüklü kamyon, bariyerleri devirerek D-100 karayoluna çıktı. 2 kişinin yaralandığı kazada kamyonda bulunan çakılın yola savrulması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında D-100 karayolunun Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi. Taş ocağından çakıl yüklenen Rıdvan Ü. yönetimindeki 14 BS 059 plakalı kamyonun freni patladı. Kamyon toprak yoldan bariyerleri aşarak D-100 karayoluna çıktı. Çarpışma sırasında demir yığını haline dönüşen kamyonun kasasında bulunan çakıl yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yola dökülen çakıl nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede önlem alan trafik ekipleri de sürücüleri Çaydurt mevkisinden D-100 kara yolunun İstanbul istikametine yönlendiriyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA

2023-07-04 19:53:29



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