Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 3'üncü gün (2)

68 KİLOMETRE GERİDE BIRAKTI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 3'üncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Yeniçağa´dan yürüyüşe başlayan Özcan ve beraberindekiler ilk etabı saat 11.00´de biten yürüyüşün ardından 5 saat mola verdikten sonra saat 16.00´da ikinci etap için yola çıktı. Yeniçağa´nın ardından bir sonraki ilçe olan Gerede´ye ulaşan Özcan ve beraberindekiler yol boyunca oyunlar oynayarak neşeli dakikalar geçirdi. Süller köyü mevkisindeki mola noktasında yürüyüşün üçüncü gününü tamamlayan Özcan, bugün 25 kilometre yürüyerek 68 kilometreyi geride bıraktı. Özcan, yarın 2 etap halindeki yürüyüşün ardından akşam saatlerinde Ankara il sınırına ulaşacak. (DHA)MUTLU YUCA/ BOLU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA
2023-07-05 19:53:39
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