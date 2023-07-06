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        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:11
        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün

        Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu), (DHA) BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün 4'üncü gününde, sabah saatlerinde yaklaşık 150 kişilik grupla yola çıktı. Özcan, bugünkü yürüyüşünün sonunda Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün ilk 3 gününde 68 kilometre yol yürüdü. Geceyi Gerede´de Süller köyü mevkiinde karavanında geçiren Özcan, sabah saatlerinde yeniden yola koyuldu. Özcan´ın yürüyüşüne katılanların sayısının her geçen gün artması dikkat çekti. Yürüyüş sırasında yoldan geçen araçlarda korna çalıp el sallayarak Özcan´ı selamladı. Yaklaşık 150 kişilik grupla birlikte yola çıkan Özcan, bugün 2 etap halindeki yürüyüşünün ardından Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

        Güne zinde başladığını belirten Özcan, "Topuk operasyonu geçirdik ama iyiyiz. Bugün Bolu sınırını geçeceğiz" dedi. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA

        2023-07-06 11:10:52

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