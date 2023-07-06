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        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün (2)

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 19:34
        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün (2)

        ANKARA SINIRINA ULAŞTI

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti. İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94´üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00´de yürüyüşüne devam edecek. (DHA)Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-06 19:33:11

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