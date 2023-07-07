Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu'daki kazada ağır yaralanan yolcu hastanede öldü

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:36
        Bolu'daki kazada ağır yaralanan yolcu hastanede öldü

        Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)-BOLU'da yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada ağır yaralanan Hüryet Kırtağ (61), hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Fatih Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre; aniden şerit değiştiren Deniz S. yönetimindeki 16 LRS 47 plakalı TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. İhbarla gelen ekipler, yaralıları hastanelere kaldırdı. Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolculardan Hüryet Kırtağ, kurtarılamadı. Kırtağ'ın cenazesi, memleketi Kars'ta defnedilecek. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Öte yandan TIR şoförünün gözaltına alındığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Murat KÜÇÜKMutlu YUCA

        2023-07-07 11:35:21

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Arda´nın babaannesi: Beni kaleye geçirir futbol oynardı
        Arda´nın babaannesi: Beni kaleye geçirir futbol oynardı
        ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU GEÇİŞİNDE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 18 YARALI  
        ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU GEÇİŞİNDE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 18 YARALI  
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı
        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün (2)
        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün (2)
        Irak´lı ailelerin yaşadığı apartmanda elektrik panosu patladı; 15 kişi dumandan etkilendi
        Irak´lı ailelerin yaşadığı apartmanda elektrik panosu patladı; 15 kişi dumandan etkilendi
        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün
        Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde 4'üncü gün