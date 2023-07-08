Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 22:39
        Bolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 yolunda TIR'la çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Sedat Ö. yönetimindeki 14 ACE 942 plakalı TIR, Hakan E.'nin kullandığı 01 AIG 030 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2´si çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-07-08 22:38:30

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bolu'da yayla, dolu yağışıyla beyaza büründü
        Bolu'da yayla, dolu yağışıyla beyaza büründü
        (ÖZEL) Arda Güler'in dedesi ve babaannesi DHA'ya konuştu
        (ÖZEL) Arda Güler'in dedesi ve babaannesi DHA'ya konuştu
        Bolu'daki kazada ağır yaralanan yolcu hastanede öldü
        Bolu'daki kazada ağır yaralanan yolcu hastanede öldü
        Arda´nın babaannesi: Beni kaleye geçirir futbol oynardı
        Arda´nın babaannesi: Beni kaleye geçirir futbol oynardı
        ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU GEÇİŞİNDE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 18 YARALI  
        ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU GEÇİŞİNDE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 18 YARALI  
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı