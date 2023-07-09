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        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:40
        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı

        Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)-BOLU'da etkili olan sağanak nedeniyle Abant Gölü Milli Parkı yolundaki dere taştı, ekili alanlar zarar gördü.

        Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

        2023-07-09 12:39:49

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