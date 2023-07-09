Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (2)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:20
        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (2)

        UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı Tüneli'nin yanından geçen su kanalında yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi. Kanaldan taşan sular nedeniyle otoyol girişinin yaklaşık 200 metrelik kısmının tek şeridi ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan yağmur nedeniyle ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-07-09 18:19:03

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı
        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı
        Bolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Bolu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Bolu'da yayla, dolu yağışıyla beyaza büründü
        Bolu'da yayla, dolu yağışıyla beyaza büründü
        (ÖZEL) Arda Güler'in dedesi ve babaannesi DHA'ya konuştu
        (ÖZEL) Arda Güler'in dedesi ve babaannesi DHA'ya konuştu
        Bolu'daki kazada ağır yaralanan yolcu hastanede öldü
        Bolu'daki kazada ağır yaralanan yolcu hastanede öldü
        Arda´nın babaannesi: Beni kaleye geçirir futbol oynardı
        Arda´nın babaannesi: Beni kaleye geçirir futbol oynardı