Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (4)

BOLU DAĞI'NDA HEYELAN; TÜNEL ULAŞIMA KAPATILDI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. (DHA)Mertcan KELEŞ/BOLU,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mertcan KELEŞ

2023-07-09 20:30:23