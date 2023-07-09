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        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (4)

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 20:31
        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (4)

        BOLU DAĞI'NDA HEYELAN; TÜNEL ULAŞIMA KAPATILDI

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. (DHA)Mertcan KELEŞ/BOLU,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mertcan KELEŞ

        2023-07-09 20:30:23

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