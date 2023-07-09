TEM Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı (2)

D-100 KARAYOLUNU SU BASTI, YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bolu'da sağanaklar sebebiyle D-100 karayolunun Paşaköy mevkisinde derenin taşması nedeniyle yol suyla kaplandı. D-100 karayolunun İstanbul yönünde göle dönen yol nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İl Özel İdare, karayolları, belediye ve DSİ ekipleri su seviyeleri yükselen derelerde ise taşkınlık yaşanmaması için iş makineleriyle çalışma yaptı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Çakmaklar Mahallesi'nde derelerin taşmasının ardından bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Mahallede vatandaşlar evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalıştı. Bolu Valiliği, su taşkınlarına karşı vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, araçlarını yüksek yerlere park etmelerini ve hayvanlarını güvenli alanlara almaları uyarısında bulundu. (DHA)Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-09 22:10:25