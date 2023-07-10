Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)BOLU Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-07-10 09:11:19