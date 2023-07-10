Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı (2)

ARAÇLAR D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor. İstanbul yönünde Karayolları ekipleri, iş makinesiyle yoldaki toprağın kaldırılması için çalışıyor. Bölgede toprağın ıslak olması sebebiyle zaman zaman yeni heyelanlar da meydana geliyor. İş makineleriyle başka heyelanlar için de önlemler alınıyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kapalı olduğu için araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra Kaynaşlı gişelerinden yeniden Anadolu Otoyolu'na girebiliyor. (DHA)Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

2023-07-10 11:58:19