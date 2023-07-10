Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı (2)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 11:59
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı (2)

        ARAÇLAR D-100 KARAYOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor. İstanbul yönünde Karayolları ekipleri, iş makinesiyle yoldaki toprağın kaldırılması için çalışıyor. Bölgede toprağın ıslak olması sebebiyle zaman zaman yeni heyelanlar da meydana geliyor. İş makineleriyle başka heyelanlar için de önlemler alınıyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü kapalı olduğu için araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra Kaynaşlı gişelerinden yeniden Anadolu Otoyolu'na girebiliyor. (DHA)Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Mutlu YUCA

        2023-07-10 11:58:19

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı
        Bakan Uraloğlu: Selden kapanan 14 yol açıldı, 7 tanesi için çalışmalar sürüyor
        Bakan Uraloğlu: Selden kapanan 14 yol açıldı, 7 tanesi için çalışmalar sürüyor
        Bakan Uraloğlu: Selden kapanan 14 yol açıldı, 7 tanesi için çalışmalar sürüyor
        Bakan Uraloğlu: Selden kapanan 14 yol açıldı, 7 tanesi için çalışmalar sürüyor
        TEM Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı
        TEM Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı
        TEM Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı (2)
        TEM Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı (2)
        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (4)
        Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (4)