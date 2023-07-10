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        Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı (3)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 20:01
        Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı (3)

        ÇAMURUN TEMİZLENMESİNİN ARDINDAN İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA AÇILACAK

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisindeki heyelanın ardından karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünün ulaşıma kapatılmasının ardından sabah erken saatlerden itibaren başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Yoldaki toprak yığınları iş makineleriyle toplanıp kamyonlara yüklenerek kaldırıldı. Çamurla kaplı yolun temizlenmesi işlemine başlanırken bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi. Asfalt arazözler ve tankerler tarafından temizlendikten sonra yolun önümüzdeki saatlerde ulaşıma açılması bekleniyor. (DHA)Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-10 20:00:44

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