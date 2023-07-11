Bolu Dağı Tüneli çıkışında kayan toprağı kaldırma çalışmaları başladı (4)

BOLU DAĞI TÜNELİ ULAŞIMA AÇILDIAnadolu Otoyolu´nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışmalar sona erdi. Karayolları ekipleri tarafından toprak yığınlarının kaldırılmasının ardından çamurla kaplı yol iş makineleri ve karayolları çalışanları tarafından temizlendi. Yolun tamamen temizlenmesinin ardından Anadolu Otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tünel civarında yaşanan heyelan birikintisini temizledik ve yol açma çalışmalarımızı tamamladık." dedi. (DHA)Mutlu YUCA/ BOLU, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-11 01:15:25