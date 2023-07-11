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        Heyelandan temizlenen Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:57
        Heyelandan temizlenen Bolu Dağı'nda ulaşım normale döndü

        Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)BOLU Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası toprağın temizlenmesi ile Anadolu Otoyolu'nda ulaşım normale döndü.

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 2 gün önce sağanak nedeniyle heyelan yaşandı. Ekipler, 200 metrelik bölümü tedbir amaçlı kapatılan bölgede çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle yola inen toprak temizlendi. Temizlik sonrası, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma açıldı. Yolun açılması ile birlikte bölgede ulaşım normale döndü. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

        2023-07-11 11:56:43

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