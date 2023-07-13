Bolu TEM geçişinde 2 hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Oğuzhan EKE/ BOLU,(DHA)TEM Otoyolu Bolu geçişinde lastiği patlayan hafif ticari araç, aynı yönde giden hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu´nun Gerede ilçesi geçişi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Şaban A. idaresindeki 34 ZC 7019 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Okan Ç. idaresindeki 34 ASC 23 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde araçlarda bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Şaban A., "Lastik patladı. Diğer araçla yan yana gidiyorduk. Ben kontrolü kaybedince diğer araç bana, ben de bariyere çarptım" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu´nun 2 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri tek şeritten kontrollü sağlandı. TEM Otoyolu Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Oğuzhan EKE

2023-07-13 12:22:36