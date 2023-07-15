Gaziantep FK Teknik Direktörü Güneş: Fiziksel olarak toparlanmaya çalışıyoruz

Mutlu YUCA / BOLU, (DHA) Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "İstediğimizin üzerinde bir mücadele gücü yakaladık. Tabii daha çok eksiğimiz var. Fiziksel olarak toparlamaya çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu Dağı´nda bulunan bir otelde sürdürüyor. Kırmızılı-beyazlılar, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde günde çift antrenmanla çalışmalarına devam ediyor. Güney ekibinde teknik direktör Erdal Güneş, kamp çalışmaları ve hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Bolu´da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Güneş, "Geçen seneden birçok arkadaşımız istemeden de olsa lige ara vermişlerdi. Onların fiziksel olarak handikapları var. Daha çok şu an bütün çalışmalarımız fiziksel kapasiteyi artırma adına. Bir hazırlık maçı oynadık. İstediğimizin üzerinde bir mücadele gücü yakaladık. Tabii daha çok eksiğimiz var. Fiziksel olarak toparlamaya çalışıyoruz. Birkaç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş lige hazırlık yolunda çalışıyoruz. Geçen sene yaşadığımız depremden dolayı lige istemeden de olsa ara verdik" diye konuştu.

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE HEDEFİMİZE ORTAK OLACAK OYUNCULAR ARAMIZDA OLACAKTIR"

Tabii transfer süreci kolay olmuyor biliyorsunuz. Bu mali yapıda, bu oyuncuların bakış açısında her geçen saniye dengeler değişiyor. O günden bugüne bütün izlenimimizi yaptık. Yönetime liste verdik. İhtiyacımız olan bölgelere 3-4 tane alternatif isimler verdik. Eminim ki yönetimimiz de bu konuda büyük bir çaba sarf ediyordur. Sanırım birkaç gün içerisinde istediğimiz, arzu ettiğimiz hedefimize ortak olacak, mücadele gücümüze katkı sağlayacak, oyuncular aramızda olacaktır. Süper Lig´in şartlarına uyum sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Süper Lig her zaman güçlü, mücadele gücü çok yüksek olan bir ligdir. Bu sene de aynı mücadele gücü olacaktır. Biz de o mücadeleye o şartlarına uyum sağlamak için burada var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Erdal Güneş ile röportaj DHA-Spor Türkiye-Bolu Mutlu YUCA

2023-07-15 12:50:07