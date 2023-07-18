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        Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:55
        Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu

        Mutlu YUCAYurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU´nun Mengen ilçesindeki ormanda zehirlenerek ölmüş 6 köpek bulundu. Tavuk kemiklerinin yanında yan yana sıralanmış şekilde bulunan köpeklerin ölümüyle ilgili köylüler suç duyurusunda bulundu.

        Olay, Mengen ile Gökçesu beldesi arasında yer alan Veliler köyü mevkisinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmaya çıkan köylü bir vatandaş ormanda yan yana hareketsiz şekilde yatan köpekleri fark etti. Köylünün ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Ölen 6 köpeğin başında çok sayıda tavuk kemiklerinin olduğu görüldü. İlk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu öğrenildi. Ölen köpeklerin yan yana dizili halde bulunması dikkat çekti. İki köpek otopsi için Ankara´ya gönderildi. Diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.( DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Mutlu YUCA

        2023-07-18 21:54:49

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