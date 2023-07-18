Ormanda zehirlenerek ölmüş köpekler bulundu (2)

İNSANLIĞA SIĞMAYAN KÖPEK KATLİAMI İLE KARŞILAŞTIK

Bolu´nun Mengen ilçesinde 6 köpeğin ormanlık alanda zehirlenmiş şekilde ölü bulunmasının ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, belediye yetkilileri ve jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Mengen Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada köpek katliamını kınadıkları belirtilerek, şöyle denildi:

"İlçe merkezimize yaklaşık 4 kilometre mesafede Gökçesu yolu mevkiinde ihbar üzerine gittiğimizde insanlığa sığmayan bir köpek katliamı ile karşılaştık. Olay yerinde İlçe Cumhuriyet Başsavcımız, İlçe jandarma komutanımız, Belediye Başkanımız ve Sokak Hayvanları Koruma derneği üyeleri ile birlikte incelemeler yapıldı. İlçe Cumhuriyet Başsavcımızın talimatları doğrultusunda olay yerinden ilçe jandarma ve belediye ekiplerimiz tarafından Ankara Veterinerlik Fakültesinde incelenmek üzere numuneler alındı. İlçe savcılığı ve jandarma faillerin bulunması için inceleme başlattı. Olay yerinde rastlanan yaralı bir köpek tedavi edilmek üzere Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine gönderildi. İlçe savcılığımız, ilçe jandarma ve belediye ekiplerimiz tarafından yapılan ön inceleme sonucu katledilen hayvanların büyük olasılıkla belediyemiz tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesinde bakım tedavileri yapılarak küpeleri takılan yeniden doğal yaşam alanlara bırakılan köpeklerin olduğu tahmin edilmekte olup kesin sonuç inceleme sonucu anlaşılacaktır. Bu insanlık dışı katliamı tekrar şiddetle kınıyoruz." (DHA)HABER/MUTLU YUCA/ BOLU, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mengen Mutlu YUCA

2023-07-18 22:52:54