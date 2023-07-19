Eyüpspor, Bolu'da kampa girdi

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) 1'inci Lig takımlarından Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi. Eflatun-sarılı takım Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Öğle saatlerinde kamp yapacakları otele gelerek yerleşen Eyüpsporlu oyuncular daha sonra otelin sahasındaki ilk antrenmanına çıktı. Takım otobüsüyle antrenmanın yapılacağı sahaya gelen oyunculara futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Bazı futbolseverler Caner Erkin ile fotoğraf çektirdiler. Antrenman öncesi teknik direktör Arda Turan oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketlerle başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra kondisyon ve taktik antrenmanı yaptılar. Antrenman sırasında Arda Turan'da oyunculara yakın ilgi gösterdi. Eflatun-sarılı takım günde çift antrenmanla Bolu'daki kamp çalışmalarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Takım otobüsünün gelişi

-Futbolseverlerin Caner Erkin ile fotoğraf çektirmesi

-Arda Turan'dan detaylar

-Antrenmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA

2023-07-19 19:37:02