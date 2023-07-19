Samsunspor, Bolu'da güç depoluyor

Mutlu YUCA/BOLU,(DHA) Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde güç depoluyor. Kırmızı-beyazlı takımın genç oyuncusu Celil Yüksel, taktiksel olarak çok iyi seviyeye geldiklerini belirterek, "Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. O taktikte sadık kaldığımız sürece bence çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takım günde çift antrenmanla güç depoluyor. Kamp yaptıkları otelin sahasında akşam antrenmanını gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

CELİL YÜKSEL: BURADA KALICI OLMAK İSTİYORUZ

Samsunspor'un genç oyuncularından Celil Yüksel, Bolu kampının çok verimli geçtiğini belirterek, "Geçen seneyi şampiyonlukla tamamladığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubunda, hocalarımızda, ekipte, bütün Samsunspor camiasında müthiş bir mutluluk var. Bunun bilincindeyiz. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Çünkü çok büyük bir camiayız. Burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel hazırlanıp sezona iyi başlayacağız. Takım arkadaşlarım da zaten herkes çok iyi insan öncelikle. O yüzden bu savaşı herkes verecek" diye konuştu.

"ÇOK İYİ HAZIRLANIYORUZ"

Rekabetin başarının en büyük anahtarı olduğunu ifade eden Celil, "Dediğim gibi tam performansını veriyorsun. Hiçbir zaman yarım oynayamıyorsun. Her zaman full olmak zorundasın. Bence bu bize başarıyı getirecek. Dediğim gibi çok iyi hazırlanıyoruz zaten taktiksel olarak çok iyi seviyeye geldik. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. O taktikte sadık kaldığımız sürece bence çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Takımın sahaya gelişi

-Antrenmandan görüntüler

-Celil Yüksel ile röportaj DHA-Spor Türkiye-Bolu / Gerede Mutlu YUCA

2023-07-19 19:59:33